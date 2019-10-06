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Украинец занял 50-е место в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике

6 октября, 08:35

Эфиоп Десиса выиграл марафон на чемпионате мира в Катаре, а Игорь Порозов финишировал с 50-м временем

Лелиса Десиса из Эфиопии выиграл марафон на ЧМ-2019 в Катаре

Лелиса Десиса из Эфиопии выиграл марафон на ЧМ-2019 в Катаре / Фото: Reuters

На чемпионате мира-2019 по легкой атлетике в Катаре в ночь на 6 октября был разыгран комплект медалей в мужском марафоне. Организаторы перенесли соревнования, которые проходят не на кондиционированном стадионе, на ночное время. Победу с результатом 2:10:40 одержал эфиоп Лелиса Десиса. Вторым стал его соотечественник Мосине Герему, отставший на четыре секунды. Третий результат показал представитель Кении Амос Кипруто.

Украинец Игорь Порозов показал 50-е время. Он отстал от победителя более чем на 15 минут.

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Легкая атлетика. Доха (Катар). Чемпионат мира. Марафон, мужчины

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1. Лелиса Десиса (Эфиопия) – 2:10.40
2. Мосине Геремеу (Эфиопия) – 2:10.44
3. Амос Кипруто (Кения) – 2:10.51
4. Каллум Хоукинс (Великобритания) – 2:10.57
5. Стефен Мокока (ЮАР) – 2:11.09
6. Зерсенай Тадесе (Эритрея) – 2:11.29

50. Игорь Порозов (Украина) – 2:26.11

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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легкая атлетика марафон результаты чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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