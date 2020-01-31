Украинец завоевал "золото" на Кубке мира по тяжелой атлетике и включил наш гимн для двух россиян

Дмитрий Чумак выиграл турнир в Италии в весовой категории до 109 кг

Дмитрий Чумак

Сборная Украины заработала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике, который проходит в Риме. Вторым в столице Италии на верхнюю ступень пьедестал поднялся Дмитрий Чумак. Как мы сообщали вчера, Ирина Деха победила на Кубке мира в Риме. Всего же на Апеннинах "сине-желтые" завоевали четыре медали: по две золотые и серебряные.

Первой из наших, кто получил медаль, стала Камила Конотоп. Харьковчанка взяла "серебро" в весовой категории до 55 кг, подняв в сумме двоеборья 196 кг (90+106). Следом за Камилой победу отпраздновала еще одна харьковчанка – Ирина Деха в весе до 76 кг. Еще одну награду для Украины завоевала третья представительница прекрасного пола. Анастасия Лысенко оказалась второй в категории свыше 87 кг. Ее результат – 266 кг (124+142).

Затем наконец пришла пора мужчин. Дмитрий Чумак, который в последние годы поднимался по весовым категориям, нынче выступал в весе до 109 кг. Украинец поднял 405 кг (180+225), обогнав россиянина Тимура Наниева всего на 1 кг. Третье место также досталось тяжелоатлету РФ. Но успех украинца привел к тому, что двоим российским призерам пришлось слушать гимн нашей державы.

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