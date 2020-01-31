Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Украинец завоевал "золото" на Кубке мира по тяжелой атлетике и включил наш гимн для двух россиян

31 января, 23:32

Дмитрий Чумак выиграл турнир в Италии в весовой категории до 109 кг

Дмитрий Чумак

Дмитрий Чумак

Сборная Украины заработала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике, который проходит в Риме. Вторым в столице Италии на верхнюю ступень пьедестал поднялся Дмитрий Чумак. Как мы сообщали вчера, Ирина Деха победила на Кубке мира в Риме. Всего же на Апеннинах "сине-желтые" завоевали четыре медали: по две золотые и серебряные.

Первой из наших, кто получил медаль, стала Камила Конотоп. Харьковчанка взяла "серебро" в весовой категории до 55 кг, подняв в сумме двоеборья 196 кг (90+106). Следом за Камилой победу отпраздновала еще одна харьковчанка – Ирина Деха в весе до 76 кг. Еще одну награду для Украины завоевала третья представительница прекрасного пола. Анастасия Лысенко оказалась второй в категории свыше 87 кг. Ее результат – 266 кг (124+142).

Затем наконец пришла пора мужчин. Дмитрий Чумак, который в последние годы поднимался по весовым категориям, нынче выступал в весе до 109 кг. Украинец поднял 405 кг (180+225), обогнав россиянина Тимура Наниева всего на 1 кг. Третье место также досталось тяжелоатлету РФ. Но успех украинца привел к тому, что двоим российским призерам пришлось слушать гимн нашей державы.

Реклама

Читайте, как руководство Федерации тяжелой атлетики Таиланда ушло в отставку после немецкого фильма.

В тренде
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Коби Брайант

Смотрите, как шоумен Александр Педан старается заинтересовать детей спортом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Олимпийские игры тяжелая атлетика Дмитрий Чумак

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус оставил легкоатлетов без чемпионата мира: определили новую судьбу соревнований
Коронавирус оставил легкоатлетов без чемпионата мира: определили новую судьбу соревнованийДругие
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом УкраиныФутбол
После
После "секс-скандала" Россия заняла весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катаниюДругие
Украинские фигуристы ворвались в десятку лучших на чемпионате Европы
Украинские фигуристы ворвались в десятку лучших на чемпионате ЕвропыДругие
Докатал произвольную, несмотря на лившуюся кровь: в Австрии определился чемпион Европы у мужчин
Докатал произвольную, несмотря на лившуюся кровь: в Австрии определился чемпион Европы у мужчинДругие
17-летний пловец Бухов
17-летний пловец Бухов "бахнул" по истории: Украина собрала все рекорды мирового баттерфляяДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...