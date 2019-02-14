Украинка Анастасия Архипова завоевала "бронзу" Олимпийского фестиваля
15-летняя спортсменка заняла третье место на соревнованиях в Боснии и Герцеговине
15-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова завоевала бронзовую медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Сараево.
"Было очень трудно настроиться психологически. Я выступала последней. Эти 40 минут до моего выхода на лед были очень волнующими. Мне было сложно сконцентрироваться и не нервничать", – призналась Архипова после соревнований. "Безусловно, я рада этой медали, но если бы выполнила свою программу без ошибок, то имела бы более высокие баллы", – добавила спортсменка.
"Я хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто меня поддерживал – близким, тренеру, друзьям, болельщикам! Я чувствовала эту поддержку и благодарна каждому!", – рассказала Настя.
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