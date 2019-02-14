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Украинка Анастасия Архипова завоевала "бронзу" Олимпийского фестиваля

Сегодня, 19:37

15-летняя спортсменка заняла третье место на соревнованиях в Боснии и Герцеговине

Анастасия Архипова
Анастасия Архипова. Фото: Instagram.com
Украинка Анастасия Архипова завоевала "бронзу" Олимпийского фестиваля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a4/f6d/5c65a4f6d3687.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a4/f6d/5c65a4f6d3687.jpg Другие 15-летняя спортсменка заняла третье место на соревнованиях в Боснии и Герцеговине

15-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова завоевала бронзовую медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Сараево.

"Было очень трудно настроиться психологически. Я выступала последней. Эти 40 минут до моего выхода на лед были очень волнующими. Мне было сложно сконцентрироваться и не нервничать", – призналась Архипова после соревнований. "Безусловно, я рада этой медали, но если бы выполнила свою программу без ошибок, то имела бы более высокие баллы", – добавила спортсменка.

"Я хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто меня поддерживал – близким, тренеру, друзьям, болельщикам! Я чувствовала эту поддержку и благодарна каждому!", – рассказала Настя.

Ранее мы писали, что японец Уно установил мировой рекорд в фигурном катании. Шома Уно победил на турнире четырех континентов в США с мировым рекордом в произвольной программе.

Ранее лучшие фигуристы Украины Александра Назарова и Максим Никитин рассказали нам о тортике, не дождавшемся именинницы, о том, почему вернулись в Харьков, круче ли он Киева и о встречах под градусником.

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Тег фигурное катание, Анастасия Архипова

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Источники:

НОК Украины , Сегодня|Спорт

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