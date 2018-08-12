Украинка Марина Бех завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Украинская легкоатлетка Марина Бех, показав свой лучший результат сезона 6.73, завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по прыжкам в длину. Развязка получилась драматической – украинка лишь в последней попытке смогла продемонстрировать лучший результат, то позволило подняться ей с четвертого места на второе.

Чемпионкой Европы стала немка Малайка Михамбо (6,75), бронзовой призеркой – британка Шара Проктор (6,70 м)

Для сборной Украины по легкой атлетике это уже седьмая награда европейского первенства (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые).

Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка на чемпионате Европы вошла в историю. Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров.

Ранее стало известно, что на чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа. Из-за аварии пришлось отложить старт женских соревнований в ходьбе на 20 км.

Перед этим Сергей Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы. Украинец в прыжках в длину показал результат 8,13 метра и уступил немцу Фабиану Хейтле, который с таким же результатом стал серебряным призером (но сделал это со второй попытки). "Золото" завоевал грек Мильтиадис Тентоглу (8,25 м).