Украинка Марина Бех завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
Наша легкоатлетка продемонстрировала свой лучший результат сезона
Украинская легкоатлетка Марина Бех, показав свой лучший результат сезона 6.73, завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по прыжкам в длину. Развязка получилась драматической – украинка лишь в последней попытке смогла продемонстрировать лучший результат, то позволило подняться ей с четвертого места на второе.
Чемпионкой Европы стала немка Малайка Михамбо (6,75), бронзовой призеркой – британка Шара Проктор (6,70 м)
Для сборной Украины по легкой атлетике это уже седьмая награда европейского первенства (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые).
Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка на чемпионате Европы вошла в историю. Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров.
Ранее стало известно, что на чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа. Из-за аварии пришлось отложить старт женских соревнований в ходьбе на 20 км.
Перед этим Сергей Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы. Украинец в прыжках в длину показал результат 8,13 метра и уступил немцу Фабиану Хейтле, который с таким же результатом стал серебряным призером (но сделал это со второй попытки). "Золото" завоевал грек Мильтиадис Тентоглу (8,25 м).
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