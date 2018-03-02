Украинка Шух стала седьмой в многоборье на чемпионате мира по легкой атлетике

Результаты Джонсон-Томпсон и Дадич стали для них лучшими в сезоне, а Родригес установила рекорд континента

Украинка Алина Шух заняла седьмое место в пятиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме. Наша легкоатлетка набрала 4466 баллов.

Чемпионкой мира стала Катарина Джонсон-Томпсон (4750) из Великобритании. Второе место заняла Ивона Дадич (4700) из Австрии, а третье – кубинка Йоргелис Родригес (4637).

Добавим, что результаты Джонсон-Томпсон и Дадич стали для них лучшими в сезоне, а Родригес установила рекорд континента для закрытых помещений.

Напомним, что украинский украинский легкоатлет Евгений Гуцол не смог отправиться на чемпионат мира в Бирмингем из-за проблем с визой. В результате этого в ЧМ не примет участия не только Гоцул, но и вся эстафетная команда Украины.

Ранее мы сообщали, что на ЧМ по легкой атлетике произошел уникальный случай на – все участники забега дисквалифицированы. Судьи вынуждены были аннулировать результаты всего забега.

Чемпионат мира в Бирмингеме продлится до 4 марта. Наши спортсменки Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли пятое и седьмое места в прыжках в высоту.