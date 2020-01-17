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Украинка стала пятой в соревновании саночников на Юношеской Олимпиаде

17 января, 12:43

Наша спортсменка проиграла победительнице менее секунды

Юлианна Туницкая

Юлианна Туницкая / Фото: НОК Украины

В пятницу, 17 января, на Юношеской зимней Олимпиаде-2020 разыгрывают медали среди представителей санного спорта. Украинка Юлианна Туницкая в финале соревнований в дисциплине одноместные сани заняла пятое место. ПО сумме двух заездов она продемонстрировала время 1:50.576 (+0.889).

Золотую медаль завоевала немка Мерле Малу Фрабель (1:49.687), серебро досталось ее соотечественнице Джессике Дорен Дегенхардт (+0.208), бронзовая медаль – у россиянки Дианы Логиновой (+0.279).

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Отметим, что российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Ранее мы писали, что украинцы София Нестерова и Артем Даренский завоевали бронзовые медали в составе команды Team Vision в парном катании.

А перед этим хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд.

Смотрите видео с открытия Юношеских зимних Олимпийских игр:

Видео: Reuters

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зимние виды спорта санный спорт юношеская Олимпиада

Источник: Сегодня|Спорт

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