Украинка уступила в финале Европейских игр бывшей соотечественнице, оказавшейся ненужной на родине
Мария Стадник до 2006 года выступала под флагом Украины, но затем перебралась в Азербайджан
Украинская девушка-борец вольного стиля Оксана Ливач, выступающая в весовой категории до 50 кг, стала серебряной призеркой Европейских игр-2019 в Минске. В финальной схватке Оксана уступила бывшей украинке Марии Стадник. Бронзовые награды в этой весовой категории достались Миглене Селишке из Болгарии и Эвин Демиран из Турции.
Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске
22-летняя Ливач ранее завоевала бронзовую медаль чемпионата мира-2018 года, а также золотую на чемпионате Европы-2019.
Мария Стадник до 2006 года защищала цвета Украину, но была дисквалифицирована за допинг. Через год дисквалификацию сняли, но места в национальной команде для нее не нашлось – первое место в команде за собой застолбила Ирина Мерлени, а Стадник даже не дали шанса отобраться в олимпийскую команду, поэтому она приняла предложение Азербайджана. Кстати, на Олимпиаде-2008 Стадник и Мерлени завоевали бронзовые медали. Позже Мария взяла два олимпийских "серебра" – в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Украина уже завоевала в Минске 30 наград: 7 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. на данный момент Украина располагается на четвертом месте в общем медальном зачете.
Как сообщалось ранее, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.
Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.
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