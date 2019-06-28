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Украинка уступила в финале Европейских игр бывшей соотечественнице, оказавшейся ненужной на родине

28 июня, 19:19

Мария Стадник до 2006 года выступала под флагом Украины, но затем перебралась в Азербайджан

Оксана Ливач
Оксана Ливач. Фото: НОК Украины

Украинская девушка-борец вольного стиля Оксана Ливач, выступающая в весовой категории до 50 кг, стала серебряной призеркой Европейских игр-2019 в Минске. В финальной схватке Оксана уступила бывшей украинке Марии Стадник. Бронзовые награды в этой весовой категории достались Миглене Селишке из Болгарии и Эвин Демиран из Турции.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

22-летняя Ливач ранее завоевала бронзовую медаль чемпионата мира-2018 года, а также золотую на чемпионате Европы-2019.

Мария Стадник до 2006 года защищала цвета Украину, но была дисквалифицирована за допинг. Через год дисквалификацию сняли, но места в национальной команде для нее не нашлось – первое место в команде за собой застолбила Ирина Мерлени, а Стадник даже не дали шанса отобраться в олимпийскую команду, поэтому она приняла предложение Азербайджана. Кстати, на Олимпиаде-2008 Стадник и Мерлени завоевали бронзовые медали. Позже Мария взяла два олимпийских "серебра" – в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Украина уже завоевала в Минске 30 наград: 7 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. на данный момент Украина располагается на четвертом месте в общем медальном зачете.

Как сообщалось ранее, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.


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Тег борьба вольная, медали, Мария Стадник, Оксана Ливач

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Сегодня|Спорт

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