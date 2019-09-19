Украинка выиграла "серебро" чемпионата мира по борьбе

Ирина Коляденко / Фото: НОК Украины

Украинка Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В финале соревнований в весовой категории до 65 кг она уступила россиянке Инне Тражуковой.

Для 21-летней Коляденко – это огромный успех. Ранее она выступала на подобных соревнованиях среди взрослых. Но выигрывала "бронзу" мирового первенстве среди молодежи.

Напомним, ранее украинский депутат Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе. В финальном поединке мирового первенства в Нур-Султане Жан одолел венгра Виктора Льоренца и стал уже двукратным чемпионом мира – дебютное "золото" ЧМ Беленюк добыл в 2015-м в Лас-Вегасе.

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Также мы рассказывали, что Беленюк вскоре закончит со спортом. "Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство, и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета", – написал у себя в Instagram Жан.

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