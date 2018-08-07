Украинка выиграла серебряную медаль в велоспорте на чемпионате Европы

Сегодня, 10:58

Для Стариковой это второе "серебро" на проходящем чемпионате Европы

Елена Старикова. Фото AFP
Елена Старикова. Фото AFP

В Глазго (Шотландия) продолжается чемпионат Европы по летним видам спорта. В соревнованиях по велоспорту на треке украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебряную медаль в гите на 500 м (индивидуальной гонки на время).

Для Стариковой это второе "серебро" на проходящем чемпионате Европы. Ранее она в паре с Любовью Басовой выиграла "серебро" в командном спринте.

Таким образом, в медальной копилке сборной Украины 13 медалей – 4 золотые (1-плавание, 1-синхронное плавание, 1-велоспорт, 1-прыжки в воду), 8 серебряных (2-велоспорт, 1-академическая гребля, 4-синхронное плавание, 1-плавание) и 1 бронзовая (академическая гребля). После четырех медальных дней сборная Украины сохраняет 7-е место.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.

Позже Михаил Романчук завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по плаванию. Украинец менее секунды проиграл победителю заплыва Флориану Веллброку.

На днях украинские синхронистки стали чемпионками Европы в комбинации. Наша команда заняла место на пьедестале между итальянками и испанками.

А перед этим украинка Димченко завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по гребле. Украинка упустила второе место после просмотра "фотофиниша".
медаль, Велоспорт, Чемпионат Европы, Елена Старикова

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