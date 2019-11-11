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Украинка вырывает бронзовую медаль спринта на Кубке мира в Шотландии

11 ноября, 12:23

Елена Старикова проиграла полуфинал одной немки, а затем забрала третье место у другой

Прорыв сезона. Елена Старикова за год насобирала целую охапку наград, но в мечтах - олимпийская

Прорыв сезона. Елена Старикова за год насобирала целую охапку наград, но в мечтах - олимпийская / Фото: AFP

Украинка Елена Старикова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по велотреку в шотландском Глазго. Ранее мы давали, что чемпионат Европы Украина закончила "бронзой" в гите.

В спринте Старикова дошла до полуфинала, но там в обоих заездах уступила бронзовому призеру чемпионата мира-2019 в команде немке Эмме Хинце. Однако без награды Елена не осталась – украинка выиграла битву за "бронзу" у другой представительницы Германии Софи Фредерик. Старикова выиграла оба заезда, стала третьей и набрала 400 рейтинговых очков в общий зачет Кубка мира, где украинка поднялась на шестое место после не совсем удачного выступления на этапе в Минске – 13 позиция.

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Однако коронным видом Стариковой ранее считался гит – в этой дисциплине в 2019 году она стала второй на чемпионате мира и второй на Европейских играх в Минске -Старикова уступила на треке только россиянке.

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На недавнем Евро в Нидерландах Елена стала третьей. Еще одна бронзовая награда турнира в Нидерландах у Анны Соловей, которая была вице-чемпионкой мира по шоссейным велогонкам, а сейчас обживается на треке.

Смотрите, как серебряная и бронзовая медали достались Украине на чемпионата Европы по велотреку:

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кубок мира велотрек Елена Старикова

Источник: Сегодня|Спорт

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