Украинка Яна Беломоина взяла "серебро" чемпионата Европы по маунтинбайку
Лучше Яны на трассе в чешском Брно выступила только представительница Швейцарии Йоланде Нефф
Украинка Яна Беломоина завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по маунтинбайку в чешском Брно. 26-летняя спортсменка уступила только Йоланде Нефф из Швейцарии. На третьем месте финишировала немка Элизабет Брандау. Для Беломоиной это – вторая медаль чемпионатов Европы за три года. Напомним, в 2017-м украинка завоевала "золото".
Чемпионат Европы-2019 по маунтинбайку. Женщины
1. Йоланде Нефф (Швейцария) - 1:41:31
2. Яна Беломоина (Украина) – отставание 0:02:52
3. Элизабет Брандау (Германия) – отставание 0:03:05
... 23. Ирина Попова (Украина)
... 29. Екатерина Набережная (Украина)
... 33. Ирина Слободян (Украина)
Яна Беломоина. Фото – Instagram
Напомним, что во время "золотого" выступления Беломоиной на Евро-2017 произошел казус с украинским флагом, который Яне вручили в руки за несколько десятков метров до финишной ленточки. На радостях спортсменка не уследила за полотнищем, и оно накрутилось на заднее колесо велосипеда. Однако девушка не растерялась и с гордостью вышла из ситуации – она взяла своего железного коня в руки и с ним на плечах пересекла финишную линию, не повредив государственный символ. Позже Яна позировала с этим флагом на плечах.
Вместе с тем, в интервью "Сегодня" Яна Беломоина рассказывала о гонках-боевиках, 800 км за 8 дней в Южной Африке и одном велосипеде на десятерых. "Наш вид спорта очень опасен, – говорила Яна. – Из-за падения часто ломают ключицы, руки, ноги. О постоянных синяках и речи не идет. У меня самой серьезной травмой был перелом запястья. Но я быстро вернулась в седло. Задерживаться в гипсе было нельзя".
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