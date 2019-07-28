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Украинка Яна Беломоина взяла "серебро" чемпионата Европы по маунтинбайку

28 июля, 16:52

Лучше Яны на трассе в чешском Брно выступила только представительница Швейцарии Йоланде Нефф

Яна Беломоина
Яна Беломоина. Фото: Instagram

Украинка Яна Беломоина завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по маунтинбайку в чешском Брно. 26-летняя спортсменка уступила только Йоланде Нефф из Швейцарии. На третьем месте финишировала немка Элизабет Брандау. Для Беломоиной это – вторая медаль чемпионатов Европы за три года. Напомним, в 2017-м украинка завоевала "золото". 

Чемпионат Европы-2019 по маунтинбайку. Женщины 

1. Йоланде Нефф (Швейцария) - 1:41:31 
2. Яна Беломоина (Украина) – отставание 0:02:52 
3. Элизабет Брандау (Германия) – отставание 0:03:05 
... 23. Ирина Попова (Украина) 
... 29. Екатерина Набережная (Украина) 
... 33. Ирина Слободян (Украина)

Яна Беломоина. Фото – Instagram

Напомним, что во время "золотого" выступления Беломоиной на Евро-2017 произошел казус с украинским флагом, который Яне вручили в руки за несколько десятков метров до финишной ленточки. На радостях спортсменка не уследила за полотнищем, и оно накрутилось на заднее колесо велосипеда. Однако девушка не растерялась и с гордостью вышла из ситуации – она взяла своего железного коня в руки и с ним на плечах пересекла финишную линию, не повредив государственный символ. Позже Яна позировала с этим флагом на плечах.

Вместе с тем, в интервью "Сегодня" Яна Беломоина рассказывала о гонках-боевиках, 800 км за 8 дней в Южной Африке и одном велосипеде на десятерых. "Наш вид спорта очень опасен, – говорила Яна. – Из-за падения часто ломают ключицы, руки, ноги. О постоянных синяках и речи не идет. У меня самой серьезной травмой был перелом запястья. Но я быстро вернулась в седло. Задерживаться в гипсе было нельзя".


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Тег Велоспорт, маунтинбайк, Яна Беломоина

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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