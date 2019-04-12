Украинки произвели фурор на чемпионате Европы по борьбе: три "золота" уже есть, сегодня – еще три финала

Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова стали чемпионками Европы, сегодня их успех могут повторить Лилия Горишна, Татьяна Кит и Алина Бережная

Алла Черкасова стала чемпионкой Европы в категории до 68 кг. Фото: xsport.ua

В четверг на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте, сборная Украины добилась серьезного успеха. Наши спортсменки завоевали три золотые медали! Чемпионками Европы стали Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова, которые выиграли финальные схватки в своих весовых категориях.

Оксана Ливач завоевала "золото" в весовой категории до 50 кг. Украинка на нути к высшей ступени пьедестала поочередно победила азербайджанку Туркан Насирову и представительницу Турции Эвин Демирхан, а в финале одолела болгарскую спортсменку Миглену Селишку – 6:4.

Ирина Гусяк победила в категории до 55 кг. В четвертьфинале 28-летняя спортсменка победила представительницу Турции Бедиху Гюн, в полуфинале – серебряного призера чемпионата мира-2018 Залину Сидакову из Беларуси, а в финале уверенно одолела болгарку Эвелину Георгиеву.

Алла Черкасова стала чемпионкой в категории до 68 кг. 29-летняя спортсменка вначале победила бронзового призера Олимпиады-2008 Агнешку Вещек, затем шведку Йенни Франссон, которая также является бронзовой олимпийской медалисткой (Рио-2016), а следом – представительницу Азербайджана украинского происхождения Ирину Нетребу и чешку Аделу Ганзличкову. Черкасова впервые в карьере выиграла золото чемпионата Европы. При этом она является чемпионкой мира-2018.

Сегодня после 18:00 на чемпионате Европы в Бухаресте – три новых финала с участием украинок! Лилия Горишна (до 53 кг), Татьяна Кит (до 57 кг) и Алина Бережная (до 72 к) поборются за золотые медали ЧЕ. А Илона Прокопевнюк имеет шанс побороться за "бронзу" – для этого ей нужно выиграть еще одну "утешительную" схватку..

Ранее бронзовые медали завоевали наши мужины – Василий Шуптар и Александр Хоцяновский.

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