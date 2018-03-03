Украинки с третьим результатом пробились в финал в эстафете 4х400 на чемпионате мира

Сегодня, 16:10

Украинская мужская команда не стартовала из-за отсутствия одного из спортсменов

На ЧМ в Бирмингеме прошла квалификация в эстафете 4 по 400 метров. Фото AFP
На ЧМ в Бирмингеме прошла квалификация в эстафете 4 по 400 метров. Фото AFP

На чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях в Бирмингеме прошла квалификация в эстафете 4 по 400 метров у женщин и мужчин.

Украинки пробились в финал, показав в квалификации итоговое третье время. Наши девушки выступали в таком составе: Татьяна Мельник, Катерина Климюк, Яна Качур и Анастасия Брызгина. Результат нашей команды – 3 минуты и 32.06 секунды.

Лучшее время в квалификации показали американки (3:30.54), на втором месте спортсменки из Ямайки (3:32.01). Также в финал попали команды Польши, Великобритании и Италии.

У мужчин лучший результат показали американцы (3:04.00), второе место у бельгийцев (3:05.22), третье – у поляков (3:05.24). Также в финал попали команды Великобритании, Тринидада и Тобаго, Чехии. Украинская мужская команда не стартовала из-за отсутствия одного из спортсменов – Евгений Гуцол не смог отправиться на ЧМ в Бирмингем из-за проблем с визой.

Ранее сегодня экстравагантная блондинка Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира в тройном прыжке. Спортсменка из Венесуэлы показала результат 14,63 метра.

Напомним, что спортсмен из Новой Зеландии толкнул ядро за 22 метра и взял "золото" чемпионата мира – Томас Уолш оказался на голову сильнее всех конкурентов.


легкая атлетика, Эстафета, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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