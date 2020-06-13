Украинок удалили из истории Олимпиады из-за допинга: наказание Земляк обнулило результат двух финалов

В Бразилии "сине-желтые" боролись за "бронзу" с Великобританией и Канадой

Международный олимпийский комитет аннулировал результаты украинской бегуньи Ольги Земляк и эстафетной сборной Украины с ее участием на Олимпиаде-2016. В марте 2018 года за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы Земляк – на восемь лет, и еще одна бегунья Олеся Повх – на четыре года. Ранее стало известно, что украинских спортсменов, принимавших допинг, обяжут возвращать и медали, и призовые.

Напомним, что на Играх в Рио наша эстафетная команда 4x400 метров выступала в составе Алины Логвиненко, Ольги Бибик, Татьяны Мельник и Ольги Земляк, которая была финишером. В финальном забеге украинки заняли высокое пятое место, уступив лишь сильным сборным США, Ямайки, Великобритании и Канады. При этом бронзовым призерам, британкам, проиграли меньше секунды.

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В индивидуальном финале на 400 метров Ольга Земляк на Олимпиаде финишировала седьмой, однако и этот результат также аннулирован. Земляк обратилась с протестом на дисквалификацию в Спортивный арбитражный суд, но тот в марте 2019-го отклонил апелляцию. Хотя и изменил сроки наказание – можно вернуться на год раньше.

2016 год. Ольга Земляк на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро / Фото: Getty Images

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Таким образом, результаты Ольги на ОИ-2016 официально обнулены, и в силе осталась дисквалификация на 8 лет за повторное нарушение антидопинговых правил. Она началась с 5 июля 2016 года, а Земляк лишилась двух серебряных наград командного чемпионата Европы-2017 – на 400 метров и в эстафета 4х400 метров. Дисквалификация поставила крест на дальнейшей спортивной карьере титулованной легкоатлетки.

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