Украинская "Анаконда": смотрите фильм про уникальную чемпионку Белодед, которая делилась личным

28 августа в Киеве прошла премьера короткометражного документального фильма про самую юную двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед – "Анаконда". Именно с этой гигантской змеей сравнивают украинку, когда она обвивает своими ногами соперника и делает удушающий прием. Хотя сама Дарья больше всего боится змей и высоты. Отметим, что незадолго до премьерыБелодед вернулась домой после отдыха в Турции.

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"Очень давно ждала премьеру. Хочу, чтобы все увидели, как это все было, и открылась маленькая частичка меня. Съемки проходили зимой этого года. Фильм должен был выйти весной, но в связи с карантином перенесся на лето. В первую очередь снимали мои тренировки, как это все происходит – подготовка к соревнованиям, сборы. Также я рассказывала про моменты из своей жизни, трудности. И, конечно, брали интервью у моих родителей и людей, с которыми я нахожусь в одном зале и которые знают, какая я на самом деле. Конечно, были моменты, когда приходилось делать несколько дублей – не без этого. Наверное, мне было тяжело тренироваться во время съемок, потому что на тренировках я обычно очень сконцентрированная, а тут со мной все время были камеры и надо было забыть, что меня снимают. Также было трудно рассказать некоторые личные моменты и открыться людям с этой стороны", – рассказала нам Дарья.

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Сама Дарья любит смотреть сериалы: "Из последнего? Хоккейный сериал "Молодежка". Я не знаю, когда он вышел. Возможно, лет пять назад, но тогда я его не видела, а начала смотреть уже в этом году на карантине – и шесть сезонов залпом". О карьере актрисы Белодед еще не задумывается: "Пока что я все в спорте и не стоит отвлекаться".

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Также недавно спортсменке сообщили, что в октябре наконец-то возобновятся соревнования, прерванные из-за пандемии коронавируса:

"Сказали, что буду турниры из серии "Гран слэм" и "Мастерс", а также чемпионат Европы. Но мы и во время карантина не останавливались и тренировались все это время. Хотя в начале карантина было очень тяжело. Я привыкла до активного ритма жизни – разъезды, сборы, соревнования. А когда находишься долгое время на одном месте, это очень тяжело психологически. И отмена Олимпиады тоже сказалась на мне психологически. Но сейчас я стараюсь об этом не думать, а идти дальше к своей цели".

Ранее Белодед опубликовала соблазнительные фото в образе модели: "То, во что ты веришь, и есть твой мир".

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