Украинская чемпионка Европейских игр застряла в Кении: "Сейчас только иногда можно увидеть бегущих"

Чемпионка Европейских игр-2019 и призер чемпионатов Европы, украинская бегунья на средние дистанции Ольга Ляховая проводит карантин в дали от Украины – в Африке. Девушка продолжает тренироваться в Кении и рассказала, какая ситуация в "самой бегущей стране". Ранее мы сообщали, что знаменитый бегун Мо Фара научил украинку своему фирменному жесту.

"Мысли постоянно путаются, то ли будет соревновательный сезон, то ли нет. Вот сегодня прочитала новость, что чемпионат Европы хотят перенести. А это – единственный официальный старт, который должен был быть в этом году. Да и вообще не понятно, будут ли хоть какие-то соревнования. Пока что продолжаю тренироваться. В данный момент нахожусь в Кении, в стране, где бегунов больше, чем где-либо еще в мире. Но сейчас только иногда можно увидеть бегущих кенийцев. Так как большинство – это марафонцы, а ближайшим марафоном пока даже и не пахнет. В общем, ситуация в мире, в спорте, пока не меняется. Но я верю, что скоро все закончится. Ведь все рано или поздно заканчивается", – написала Ольга.

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Ранее мы писали, что коронавирус до августа не уйдет – летний чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии.

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