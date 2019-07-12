Украинская дзюдоистка Марина Черняк победила "хозяйку" турнира и завоевала "бронзу" Гран-при Будапешта

Украинка в финальной схватке одержала победу иппоном над местной спортсменкой Евой Черновицки

Украинская дзюдоистка Марина Черняк. Фото: Instagram

В пятницу в столице Венгрии стартовал Гран-При Будапешта – крупный турнир по дзюдо. И первый же день Украина завершает с медалью! 31-летняя Марина Черняк завоевала "бронзу" в категории до 48 кг. В "малом финале" украинка одержала победу иппоном над "хозяйкой турнира" – представительницей Венгрии 32-летней Евой Черновицки.

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Ева Черновицки – двукратная чемпионка Европы (2013, 2014), бронзовая медалистка чемпионата мира 2011 года и бронзовая медалистка Олимпиады-2012 в Лондоне. Также на ее счету пять серебряных и четыре бронзовые медали на чемпионатах Европы по дзюдо. Достижения Марины Черняк на мировой арене куда скромнее – она дважды брала "бронзу" чемпионата Европы. В прошлом году в малом финале украинка победила француженку Мелани Клемент.

В Instagram у венгерской дзюдоистки Евы Черновицки почти четыре тысячи подписчиков. В свою очередь, Марина Черняк набрала пока около тысячи "фанатов". Смотрите некоторые фото из Instagram украинской спортсменки:

Марина Черняк – фото из Instagram дзюдоистки

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