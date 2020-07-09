Украинская фехтовальщица-красавица показала фотографию из бассейна в Монте-Карло

Звездная украинская саблистка Ольга Харлан наслаждается летним отдыхом в Европе. В середине июня Харлан сумела приехать к любимому в Италию, несмотря на карантин. 29-летняя чемпионка мира и Европы встречается с итальянцем Луиджи Самеле, с которым и проводит отпуск.

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Сегодня Оля на своей страничке в Instagram показала привлекательное фото из Монако, где она нежится в бассейне. "Нашла еще одно любимое место", – сделала спортсменка подпись на английском.

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Кстати, в маленьком княжестве Харлан оказалась не случайно. Здесь проживает ее давняя подружка по сборной Украины Елена Хомровая. Вместе девушки еще в 2008 году становились олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях в Пекине. Хомровая замужем за баскетболистом Сергеем Гладырем, который в течение нескольких лет выступал за "Монако" в чемпионате Франции. Пара воспитывает уже сына и дочь. А Харлан и ее возлюбленный пока что только думают о детях.

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В начале мая Харлан появилась на обложке женского журнала.

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Ольга Харлан и ее кошка Видео: Instagram

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