Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном месте

Украинская каратистка-красавица Анжелика Терлюга отдыхает на одесских пляжах, пока спорт стоит на паузе из-за пандемии коронавируса. Спортсменка на своей странице в Instagram поделилась пикантным фото с пляжа. Девушка нежится на солнышке, а на ее бедре красуется татуировка.

Реклама

Первый комментарий под фото оставила знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодид. "Бомба", – коротко оценила снимок Даша.

Напомним, минувшим летом Анжелика стала серебряным призером Европейских игр-2019. Затем украинка победила на престижном турнире Karate1 Серии А в Сантьяго (Чили) и стала серебряным призером этапа Премьер Лиги Karate 1 в Париже (Франция). 2020 год Терлюга начала с победы на соревнованиях серии "Премьер-лиги Каратэ-1" в Дубае. Но главным достижением стало то, что каратистка Терлюга добыла олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2020 в Токио – первую в истории! Правда, Олимпийские игры пришлось перенести на год вперед из-за пандемии коронавируса.

Реклама

Реклама

Ранее мы писали, что жена Евгения Коноплянки поделилась чувственной фотосессией. Соблазнительный взгляд Виктории сражает наповал. "Как из журнала", – пишут о девушке ее фолловеры.

Смотрите, как Терлюга завоевывала медаль чемпионата мира в Чили:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама