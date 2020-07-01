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Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном месте

1 июля, 22:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинская каратистка отдыхает на пляже в родной Одессе

Украинская каратистка-красавица Анжелика Терлюга отдыхает на одесских пляжах, пока спорт стоит на паузе из-за пандемии коронавируса. Спортсменка на своей странице в Instagram поделилась пикантным фото с пляжа. Девушка нежится на солнышке, а на ее бедре красуется татуировка.

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Первый комментарий под фото оставила знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодид. "Бомба", – коротко оценила снимок Даша.

Напомним, минувшим летом Анжелика стала серебряным призером Европейских игр-2019. Затем украинка победила на престижном турнире Karate1 Серии А в Сантьяго (Чили) и стала серебряным призером этапа Премьер Лиги Karate 1 в Париже (Франция). 2020 год Терлюга начала с победы на соревнованиях серии "Премьер-лиги Каратэ-1" в Дубае. Но главным достижением стало то, что каратистка Терлюга добыла олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2020 в Токио – первую в истории! Правда, Олимпийские игры пришлось перенести на год вперед из-за пандемии коронавируса.

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Ранее мы писали, что жена Евгения Коноплянки поделилась чувственной фотосессией. Соблазнительный взгляд Виктории сражает наповал. "Как из журнала", – пишут о девушке ее фолловеры.

Смотрите, как Терлюга завоевывала медаль чемпионата мира в Чили:

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WAGs каратэ Анжелика Терлюга

Источник: Сегодня|Спорт

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