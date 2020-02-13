Украинская команда едет за Кубком европейских чемпионов в Нидерланды

"Сумчанка" уже завоевывала самый престижный трофей в хоккее на траве

"Сумчанка" будет сражаться за Кубок

В ближайшие дни в Нидерландах пройдет розыгрыш Кубка европейских чемпионов среди женских команд по индорхоккею – зимнему варианту хоккея на траве. В Гаагу съезжаются восемь лучших клубов континента, чтобы выявить обладателя трофея. К слову, сборная Украины по хоккею завершила олимпийскую квалификацию победой над Нидерландами.

Среди восьми участников турнира будет и украинский клуб "Сумчанка". Соперников разбили на групповом этапе на два квартета. Нашей команде предстоят игры в группе А с испанским "Клуб Кампо" (Мадрид), английским "Ист Гринстед" и голландским HDM. В другой группе сыграют "Динамо" (Электросталь, Россия), "Дюссельдорфер" (Германия), "Минск" (Беларусь) и "СВ Арминен" (Австрия). В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы. Далее соперники играют на вылет.

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В пятницу "Сумчанка" проведет сразу два матча: против соперниц из Нидерландов и Англии. Завершающий матч группового этапа у наших – в субботу, против испанок. Украинская команда уже становилась призером турнира, а 10 лет назад и завоевывала Кубок.

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