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Украинская команда напрямую попадет в групповой раунд Лиги чемпионов

19 июня, 20:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Гандболисты запорожского "Мотора" вошли в 16 лучших клубов Старого Света

Сегодня стали известны все участники Лиги чемпионов по гандболу среди мужчин в следующем сезоне – 2020/21 гг. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира. Выступит среди 16 элитных клубов Европы и представитель нашей страны. Ранее мы писали, что украинский гандболист претендует на включение в "Команду всех звезд" Лиги чемпионов.

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Лучшая команда Украины, запорожский "Мотор", получил от организаторов wild card – по сути, пригласительный билет. Также путевки сразу в групповой этап получили БГК имени Мешкова (Беларусь), "Нант" (Франция), "Пик Сегед" (Венгрия), "Целе" (Словения) и "Эльверум" (Норвегия).

Также места в основном раунде забронировали себе: "Загреб" (Хорватия), "Ольборг" (Дания), "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Киль" (Германия), "Фленсбург" (Германия), "Веспрем" (Венгрия), "Вардар" (Северная Македония), "Виве Кельце" (Польша), "Порту" (Португалия).

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"Мотор" в последние годы регулярно выступает в Лиге чемпионов. Правда, до решающих стадий запорожская команда не доходила.

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Смотрите, как украинские гандболисты тренировались перед январским Евро-2020

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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гандбол Мотор Запорожье Лига чемпионов гандбол

Источник: xsport.ua

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