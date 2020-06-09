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Украинская красавица-дзюдоистка проехала по Киеву на автомобиле наперегонки со всадником

9 июня, 22:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дарья Белодед поделилась в соцсетях интересным происшествием в столице Украины

Молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед активно общается с миром в Instagram. Сообщения на ее страничке в соцсетях появляются едва ли не каждый день, да и не по одному. На днях Белодед показала идеальный пресс, порадовавшись теплой летней погоде.

Во вторник 19-летняя киевлянка поделилась очередными событиями в своей жизни. Сначала Даша порадовала очередной фотографией самой себя. "Позитивное мышления делает мои тренировки лучше, а меня сильнее. Поэтому я желаю каждому улыбаться", – уверенно сообщила девушка.

INSTAGRAM

Известно, что дзюдоистка нередко проводит время за рулем. Сегодня она поймала потрясающие кадры. Белодед ехала на автомобиле, а в это время рядом с дорогой, по газону, скакал всадник на лошади. "Не, ну, че – тоже неплохо", – со смехом прокомментировала Дарья сюжет.

Дарья Белодед на автомобиле обгоняет всадника Видео: Instagram

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Несмотря на свой возраст, Белодед уже по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы в весовой категории до 48 кг.

В конце мая Белодед вышла на пляж в синем. Смотрите, как Дарья весело и с музыкой ехала на машине по Одессе.

Дарья Белодед за рулем Видео: Instagram

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авто гонки дзюдо всадники Дарья Белодед

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