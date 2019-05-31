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Украинская красавица Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на этапе "Бриллиантовой лиги"

31 мая, 12:27

Украинские спортсмены приняли участие в третьем этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме


Юлия Левченко

Третий этап "Бриллиантовой лиги" 30 мая состоялся в Стокгольме. Украинка Юлия Левченко с результатом 1,90 метров стала второй по прыжкам в высоту. Такой же результат показала шведка Эрика Кинси, однако она уступила Юлии за попытками. Победительница этапа в Дохе еще одна украинка Ярослава Магучих на этот раз была четвертой (1,83 м). А победила Мария Ласицкене (1,92 м), которая выступает под нейтральным флагом.

В пятой попытке Сергей Никифоров приблизился к отметке восьми метров, однако перелететь ее в этот вечер не смог. С результатом 7,97 метров он седьмой по прыжкам в длину. Победил швед Тобиас Монтлери (8,22 м).

Ольга Ляхова, основной дистанцией которой есть 800 метров, в Стокгольме попробовала себя в беге на 1500 метров. Эта дисциплина не входила в список "бриллиантовых". С результатом 4.23,42 мин она финишировала 12-й.

Ранее мы опубликовали интервью с нашей героиней "Бриллиантовой лиги": "В Дохе температура доходила до 47 градусов". Ярослава Магучих прокомментировала свой рекорд и пообещала покорить высоту в два метра. 

Также мы писали, что самая красивая спортсменка Украины загорает в коралловых трусиках в Анталии. Пляжная версия сексуальной прыгуньи в высоту Юлии Левченко.

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Тег легкая атлетика, Прыжки в высоту, прыжки в длину, Бриллиантовая лига, Юлия Левченко, бег на 1500 метров, Ярослава Магучих

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Источник:

Федерация легкой атлетики Украины

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