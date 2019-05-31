Украинская красавица Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на этапе "Бриллиантовой лиги"
Украинские спортсмены приняли участие в третьем этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Третий этап "Бриллиантовой лиги" 30 мая состоялся в Стокгольме. Украинка Юлия Левченко с результатом 1,90 метров стала второй по прыжкам в высоту. Такой же результат показала шведка Эрика Кинси, однако она уступила Юлии за попытками. Победительница этапа в Дохе еще одна украинка Ярослава Магучих на этот раз была четвертой (1,83 м). А победила Мария Ласицкене (1,92 м), которая выступает под нейтральным флагом.
В пятой попытке Сергей Никифоров приблизился к отметке восьми метров, однако перелететь ее в этот вечер не смог. С результатом 7,97 метров он седьмой по прыжкам в длину. Победил швед Тобиас Монтлери (8,22 м).
Ольга Ляхова, основной дистанцией которой есть 800 метров, в Стокгольме попробовала себя в беге на 1500 метров. Эта дисциплина не входила в список "бриллиантовых". С результатом 4.23,42 мин она финишировала 12-й.
Ранее мы опубликовали интервью с нашей героиней "Бриллиантовой лиги": "В Дохе температура доходила до 47 градусов". Ярослава Магучих прокомментировала свой рекорд и пообещала покорить высоту в два метра.
Также мы писали, что самая красивая спортсменка Украины загорает в коралловых трусиках в Анталии. Пляжная версия сексуальной прыгуньи в высоту Юлии Левченко.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинская красавица Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на этапе "Бриллиантовой лиги"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борис Колесников и Сергей Бубка построят в Константиновке современный спорткомплекс
"Он участвует в судьбах талантливой детворы": олимпийский чемпион Сергей Бубка
Мастер-класс от "самой серьезной" сборной: как наши спортивные ходоки готовятся к Кубку Европы
Перед Кубком Европы наши спортсмены рассказали о мучениях, трехлетней бегунье и трехчасовых протестах
"Горячая!": самая красивая спортсменка Украины загорает в коралловых трусиках в Анталии
Пляжная версия сексуальной прыгуньи в высоту Юлии Левченко
Выдавала себя за украинку и попалась на допинге: в России на 12 лет дисквалифицировали крымчанку
Спортсменка из Крыма приняла российское гражданство, но на международной арене выступала с чужим паспортом