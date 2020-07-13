Українська
$ 26,95
30,4
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украинская легкоатлетка-красавица показалась в новом наряде и заставила мужа преобразиться

13 июля, 18:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Марина Бех-Романчук пожаловалась на то, что не успевает сделать ремонт ко дню рождения

Сексуальная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук на радость поклонникам в соцсетях продолжает активно делиться подробностями своих будней. Кстати, позавчера ошеломляющая украинка затмила розы. Сегодня в жизни легкоатлетки произошло радостное событие – со сборов вернулся муж, пловец Михаил Романчук.

Реклама

Правда, сначала девушка пожаловалась, что у нее не складывается ремонт в родном Хмельницком: стены в спальне не такие, как хотелось, да и ремонт не удастся завершить ко дню рождения. К слову, 18 июля Марине исполнится 25 лет.

INSTAGRAM

Затем Бех-Романчук в "истории" рассказала, как приводила в порядок мужа. Михаил приехал со сборов заросший, да еще и с бородкой.

Марина Бех и Михаил Романчук перед стрижкой

Затем легкоатлетка взялась за преображение пловца. И в итоге получила красавца, о чем отрапортовала еще одним видеороликом.

Марина Бех и Михаил Романчук после стрижки

Марина Бех-Романчук – серебряная призерка чемпионата мира 2019 года в Катаре, участница Олимпийских игр 2016 года. На прошлой неделе легкоатлетка провела фотосессию в купальнике в брызгах поливалки.

Реклама

Смотрите, как Марина проводила сухой массаж ягодиц

Марина Бех-Романчук – сухой массаж попы, ягодиц

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика ремонт плавание муж стрижка Михаил Романчук Марина Бех

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Невероятно сексуально: велосипедистка распахнула халатик на голом теле
Невероятно сексуально: велосипедистка распахнула халатик на голом телеДругие
Под интимным местом: знаменитая украинская фехтовальщица показала свою татуировку
Под интимным местом: знаменитая украинская фехтовальщица показала свою татуировкуДругие
"Бил палкой и не давал есть неделю": в Британии разгорелся громкий скандал из-за признания гимнастокДругие
Откачивали 45 минут! Двукратный чемпион мира утонул во время подводной охоты
Откачивали 45 минут! Двукратный чемпион мира утонул во время подводной охотыДругие
"С такой фигуркой грех в сплошном купальнике загорать": звездная гимнастка расслабилась на крыше киевской высоткиДругие
Роналду и не снилось: американский футболист подписал рекордный контракт в истории мирового спорта
Роналду и не снилось: американский футболист подписал рекордный контракт в истории мирового спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять