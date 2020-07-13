Украинская легкоатлетка-красавица показалась в новом наряде и заставила мужа преобразиться

Марина Бех-Романчук пожаловалась на то, что не успевает сделать ремонт ко дню рождения

Сексуальная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук на радость поклонникам в соцсетях продолжает активно делиться подробностями своих будней. Кстати, позавчера ошеломляющая украинка затмила розы. Сегодня в жизни легкоатлетки произошло радостное событие – со сборов вернулся муж, пловец Михаил Романчук.

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Правда, сначала девушка пожаловалась, что у нее не складывается ремонт в родном Хмельницком: стены в спальне не такие, как хотелось, да и ремонт не удастся завершить ко дню рождения. К слову, 18 июля Марине исполнится 25 лет.

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Затем Бех-Романчук в "истории" рассказала, как приводила в порядок мужа. Михаил приехал со сборов заросший, да еще и с бородкой.

Марина Бех и Михаил Романчук перед стрижкой

Затем легкоатлетка взялась за преображение пловца. И в итоге получила красавца, о чем отрапортовала еще одним видеороликом.

Марина Бех и Михаил Романчук после стрижки

Марина Бех-Романчук – серебряная призерка чемпионата мира 2019 года в Катаре, участница Олимпийских игр 2016 года. На прошлой неделе легкоатлетка провела фотосессию в купальнике в брызгах поливалки.

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