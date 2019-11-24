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Украинская легкоатлетка-красавица рассказала, как поддерживает мужа-пловца

24 ноября, 17:05

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук перед подготовкой к олимпийскому сезону помогала супругу

Марина Бех-Романчук с мужем Михаилом

Марина Бех-Романчук с мужем Михаилом / Фото: Главком

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Украинская легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук, которую Национальный олимпийский комитет Украины признал лучшей спортсменкой месяца, рассказала, как проводит время по окончании сезона. Напомним, на летнем чемпионате мира в Катаре 24-летняя уроженка Хмельниччины завоевала серебряную медаль в прыжках в длину. Смотрите, как это было.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

После окончания легкоатлетического сезона Марина три недели "вообще ничего не делала", поведала она в интервью сайту "Главком". А в отпуск поехала в горы во Францию, но не отдыхать, а морально поддерживать своего мужа – хорошо известного в мире пловца Михаила Романчука:

"Ему было тяжело физически и морально. Да еще комната была размером два метра на полтора – шок! Но затем мы сняли квартиру, и Миша с тренировок всегда возвращался с улыбкой на лице потому, что знал, что я его жду".

Также прыгунья в длину сказала, что именно подсказывает мужу:

"Я сама спортсменка, и хорошо понимаю его чувства. Пытаюсь Мише постоянно говорить что-то оптимистическое. Например, что нужно потерпеть, что он знает, ради переносит все эти физические нагрузки. Это то, ради чего он вообще занимается плаванием. Я стараюсь найти к мужу подход любыми словами".

Вспомним, что "серебра" могло и не быть: украинская героиня ЧМ рассказала о загадочных проблемах

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легкая атлетика плавание Михаил Романчук Марина Бех

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