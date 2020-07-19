Украинская легкоатлетка-красавица сексуально отметила юбилей в бассейне

В субботу свой день рождения отметила наша знаменитая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. Сексуальная легкоатлетка из Хмельницкой области, которая в прошлом году завоевала серебряную медаль чемпионата мира, умеет интересно проводить время и щедро делиться своими новостями в соцсетях. Недавно мы писали, что ошеломляющая украинка затмила розы.

Реклама

18 июля девушке исполнилось 25 лет. Марина встретила юбилейную дату с улыбкой на устах, подписав фотографию на английском коротко и ясно: "Мои сладкие 25".

Праздник Марина отметила в Хмельницком ярко, позвав друзей в открытый бассейн. Но главным для ее является муж – пловец Михаил Романчук, довольно откровенную фотографию с которым легкоатлетка опубликовала на своей страничке в Instagram.

INSTAGRAM

Показала спортсменка и небольшое видео с подружкой, с которой она весело отдыхала у воды.

Марине Бех – 25, видео из бассейна Видео: Instagram

Реклама

Напомним, пока что легкоатлетические соревнования стоят на паузе из-за пандемии коронавируса. Так что спортсмены поддерживают форму в домашних условиях или же на стадионах самостоятельно.

Ранее Бех-Романчук провела фотосессию в купальнике в брызгах поливалки.

Смотрите, как Марина преображала своего мужа – пловца Михаила Романчука

Марина Бех и Михаил Романчук после стрижки

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама