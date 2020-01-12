Украинская легкоатлетка-красавица установила лучший результат сезона в мире

Юлия Левченко прыгнула в высоту на два метра и повторила личный рекорд

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Молодая украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко показала лучший результат зимнего сезона в мире! Причем произошло это не за рубежом, а на "Рождественских стартах" в Киеве. Недавно мы писали, что Левченко выиграла соревнования на командном чемпионате Европы в Польше.

22-летняя легкоатлетка выиграла турнир в столице Украины, преодолев высоту 2 метра. Этим Юлия повторила свое личное достижение для помещений и установила ориентир для конкурентов во всем мире. Ранее в зимнем сезоне 2019/2020 наилучший показатель был у россиянки Кристины Королевой, которая в конце декабря в Брянске прыгнула на 1,86 м.

Напомним, в 2017 году уроженка Бахмута становилась серебряной призеркой чемпионата мира в Лондоне. А два года спустя на чемпионате мира в Катаре Левченко осталась без медали – тогда она сетовала на неблагоприятные условия для прыжков.

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На открытом же воздухе у украинской спортсменки-красавицы рекорд составляет 202 см. В прошлом году Юлия победила на матчевой встрече Европы и США с таким результатом. Смотрите, как это было.

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