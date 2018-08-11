Украинская легкоатлетка на чемпионате Европы вошла в историю

Сегодня, 16:00

Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров


Украинская бегунья Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров. Украинка финишировала первой на ЧЕ в Берлине с результатом 2:00.38 мин. В 2016 году в Амстердаме Наталья также стала первой, преодолев дистанцию за 1:59.70 мин.

До Прищепы только Вера Николич из Югославии сумела дважды взять "золото" в этой дисциплине на континентальном первенстве – в 1966 и 1971 годах. При этом до вчерашнего триумфа Наталии защитить титул не получалось ни у одной другой спортсменки.

Отметим, что на пьедестал почета в Берлине также поднялась украинка Ольга Ляховая, завоевавшая на 800 м бронзу.

Подиум чемпионата Европы в беге на 800 метров:

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Ранее стало известно, что на чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа. Из-за аварии пришлось отложить старт женских соревнований в ходьбе на 20 км.

Днем ранее Сергей Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы. Украинец в прыжках в длину показал результат 8,13 метра и уступил немцу Фабиану Хейтле, который с таким же результатом стал серебряным призером (но сделал это со второй попытки). "Золото" завоевал грек Мильтиадис Тентоглу (8,25 м).
легкая атлетика, Чемпионат Европы, Наталья Прищепа, Ольга Ляховая

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Источники:

Сегодня|Спорт, xsport.ua

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