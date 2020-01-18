Украинская легкоатлетка обошла россиянку и побила мировой рекорд на соревнованиях во Львове

Ярослава со своим рекордом / Фото: Facebook

Приятным сюрпризом завершились традиционные соревнования во Львове по прыжкам в высоту – Мемориал Демьянюка. 18-летняя украинка Ярослава Магучих не только выиграла турнир, но и установила сразу несколько достижений. Как мы сообщали ранее, лучшей молодой легкоатлеткой мира назвали украинскую прыгунью в высоту.

Молодая уроженка Днепра выиграла Мемориал уже с результатом 1,99 метра, но затем решила штурмовать высоту и 2,01 м. И с третьей попытки Ярослава ее покорила! Таким образом, Магучих установила молодежный рекорд мира (U-20) в помещениях. При этом она повторила лучшее достижение в истории украинской легкой атлетики для залов. Ранее на такую высоту взлетала только Вита Паламар – в 2008 году в испанской Валенсии. Смотрите, как Яра взяла солидную высоту.

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Также этот результат на данный момент является лучшим результатом зимнего сезона в мире! Причем второе место в списке принадлежит также украинке – Юлии Левченко. Как мы писали, несколько дней назад украинская легкоатлетка установила лучший результат сезона в мире.

К слову, до успехов украинок официально зарегистрированный лучший результат зимы принадлежал российской олимпийской чемпионке-2012 Анне Чичеровой (1,94 м).

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