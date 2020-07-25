Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украинская легкоатлетка показала свои формы в купальнике на доске с веслом

25 июля, 15:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Марина Бех-Романчук потренировалась и расслабилась на родной Хмельниччине

Несмотря на то, что соревнования по легкой атлетике пока что не возобновились из-за коронавируса, спортсмены поддерживают себя в форме. Украинская прыгунья в длину, призерка чемпионата мира Марина Бех-Романчук рассказала не только, как тренируется, но и показала свой активный отдых. Неделю назад украинская легкоатлетка-красавица отметила юбилей в бассейне.

Реклама

25-летняя спортсменка продемонстрировала, в каком положении пребывает после "невозможно тяжелой тренировки". Марина нашла в себе силы только чтобы прилечь на траву, но заметила, что лучше может быть только освежающая водичка.

INSTAGRAM

Следующий ход Бех-Романчук не заставил себя ждать: девушка отправилась на местный водоем, где не постеснялась похвастаться своими формами, поведав, что просто отдыхает вечером.

Марина Бех на водоеме

А затем предстала в виде девушки с веслом, поплыв на доске.

Марина Бех с веслом на доске Видео: Instagram

Ранее ошеломляющая украинка затмила розы, повалявшись на травке в саду.

Реклама

Смотрите, как Марина на днях преображала своего мужа – пловца Михаила Романчука:

Марина Бех и Михаил Романчук после стрижки

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика видео формы прыжки в длину весла Марина Бех

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окна
Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окнаДругие
Самоубийство юной фигуристки: что известно и какие причины называются
Самоубийство юной фигуристки: что известно и какие причины называютсяДругие
Умер автор легендарного олимпийского мишки: причину смерти художника не называют
Умер автор легендарного олимпийского мишки: причину смерти художника не называютДругие
Страдала лунатизмом: новая версия неожиданной смерти известной фигуристки
Страдала лунатизмом: новая версия неожиданной смерти известной фигуристкиДругие
Врезался и взмыл в воздух: видео страшной авария на авгонках в США
Врезался и взмыл в воздух: видео страшной авария на авгонках в СШАФормула-1
Откровения российской фигуристки:
Откровения российской фигуристки: "Всю жизнь внушали, что толстая, ленивая, ни на что не способная"Другие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять