Украинская легкоатлетка показала свои формы в купальнике на доске с веслом

Несмотря на то, что соревнования по легкой атлетике пока что не возобновились из-за коронавируса, спортсмены поддерживают себя в форме. Украинская прыгунья в длину, призерка чемпионата мира Марина Бех-Романчук рассказала не только, как тренируется, но и показала свой активный отдых. Неделю назад украинская легкоатлетка-красавица отметила юбилей в бассейне.

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25-летняя спортсменка продемонстрировала, в каком положении пребывает после "невозможно тяжелой тренировки". Марина нашла в себе силы только чтобы прилечь на траву, но заметила, что лучше может быть только освежающая водичка.

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Следующий ход Бех-Романчук не заставил себя ждать: девушка отправилась на местный водоем, где не постеснялась похвастаться своими формами, поведав, что просто отдыхает вечером.

Марина Бех на водоеме

А затем предстала в виде девушки с веслом, поплыв на доске.

Марина Бех с веслом на доске Видео: Instagram

Ранее ошеломляющая украинка затмила розы, повалявшись на травке в саду.

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Смотрите, как Марина на днях преображала своего мужа – пловца Михаила Романчука:

Марина Бех и Михаил Романчук после стрижки

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