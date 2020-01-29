Украинская легкоатлетка сфотографировалась обнаженной для соцсетей

Ольга Бибик / Фото: Instagram

Украинская легкоатлетка Ольга Бибик поделилась со своими подписчиками в Instagram невероятно пикантным снимком – спортсменка сфотографировалась абсолютно обнаженной! "Если у вас кривые ноги – носите глубокое декольте", – подписала фото Ольга, но пошла дальше, чем просто "глубокое декольте".

"Ты определенно имеешь право, как обладательница красивого всего, носить только высокие носки", – пишут ей в комментариях.

Интересно, что больше таких откровенных снимков на станице спортсменки нет. В основном она рассказывает своим поклонникам о своих тренировках, разбавляя это кадрами из личной жизни.

29-летняя Ольга Бибик является бронзовой призеркой чемпионата Европы в помещении в дисциплине эстафета 4×400 м. Также Ольга принимала участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где в эстафетной гонке остановилась в двух шагах от награды, заняв пятое место.

В 2017 году Ольга Бибик едва не погибла в ДТП. Авария случилась на участке трассы Киев – Чернигов. По словам спортсменки, виновником ДТП был пьяный глухонемой водитель "Жигулей".

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Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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