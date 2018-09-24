Украинская сенсация ЧМ по дзюдо Дарья Белодед: "Завязали мне рот на три недели"

Чемпионат мира по дзюдо еще идет, а главная героиня уже вернулась на родину. После самой юной и первой украинской (среди женщин) победы в истории 17-летняя Дарья Белодед поделилась впечатлениями от "золотого" Баку и привезла презент для Сергея Бубки. Кстати, о своем рекорде "мира" непобедимая в этом году украинка узнала уже "вечером, когда читала новости дзюдо в интернете".

— Что подарили Сергею Назаровичу? — спросили мы у Дарьи.

— Это игрушка леопард — талисман чемпионата мира в Баку. Думаю, ему было приятно, ведь это наш символ дзюдо.

— В Баку вы сначала плакали, когда узнали, что первой соперницей будет Дистрия Красники из Косово, которая перешла к вам в категорию до 48 кг из 52 и которую вы назвали более опасной, чем чемпионки Олимпиады и мира в полуфинале и финале. Но потом уже были слезы счастья. Как собрались?

— Кода борюсь, я всегда очень собрана и не думаю, что будет дальше, настраиваюсь только на одну схватку. Подходила к чемпионату как к еще одному турниру "Большого шлема". Несобранной была уже после финала, потому что была очень счастлива — из меня выходили эмоции. С этой японкой (действующей чемпионкой Фуной Тонаки. — Авт.) я уже дважды встречалась в этом году, и оба раза выиграла, но все равно не могла поверить, что стала первой в мире. С чемпионкой Рио-2016, аргентинкой Паулой Парето, волновало то, что она была единственной, с кем я не встречалась. Но много раз пересматривала ее встречи в интернете и подходила к девочкам, которые в тот день ей проиграли, и спрашивала, как с ней лучше бороться.

А насчет реакции на первую соперницу, такое было не первый раз. Плакала минут двадцать: не могла поверить, за что мне такая сильная оппонентка в первой же встрече?! Но потом поняла: я же ничего не могу изменить, если уже приехала на этот чемпионат, то должна бороться. Если я сильная, то должна у всех выиграть. Многие друзья говорят, что это соперницы меня боятся и плачут, но я не видела вживую. (Улыбается.)

— Сергей Назарович посоветовал вам вести дневник и каждый день ставить себе оценку, а также предупредил, что составлять график будет сложнее из-за роста популярности. От близких и друзей уже получили советы, как справляться с таким количеством внимания?

— Еще нет. Но, наверное, еще будут говорить... Я действительно в шоке. У меня такое первый раз: после чемпионата Европы в прошлом году (который Даша выиграла. — Авт.) такого наплыва не было. А сейчас я захожу в зал — и ко мне подбегает сразу сто человек! Все пишут в Instagram, много подписчиков, и все хотят что-то спросить. В 17 лет это тяжело: вся карьера еще впереди, но считаю, что это своего рода испытание для меня, которое я должна пережить

— У вас есть титулы и "Европы", и "мира". Остались только Игры. Ради очков для лицензии вы даже едете на юниорский чемпионат мира в октябре. Расскажите об этой системе.

— Отбор начался летом. Каждый турнир идет в счет олимпийского рейтинга: Гран-при, "Большой шлем", чемпионаты Европы и мира. Есть два года, чтобы набрать баллы, и за месяц до Олимпиады уже будет известно, кто отобрался, а кто нет. А с предыдущего года сделали так, что за юниорский "мир" тоже начисляют очки, как на Гран-при, — 700 баллов за первое место. Мне все равно будет интересно там побороться, я не считаю, что юниоры слабее: они тоже очень талантливые. Плюс очки для меня сейчас тоже важны.

— Можно сказать, что вы присоединились к компании чемпионов — Верняева, Беленюка, Харлан — уже окончательно.

— Я в шоке! Было так приятно, когда они все выставили фотографии в Instagram и меня поздравили, еще и такие сообщения написали... "Новая чемпионка!" Рада, что у меня есть такие друзья, которые действительно поддерживают. И не только когда я выигрываю. Например, когда у меня была травма, очень мотивировали: говорили, что у меня все получится, что нет ничего страшного — это спорт. Когда слышишь такие слова от олимпийских призеров и чемпионов, это вдохновляет и дает толчок вперед.

— Из-за какой травмы не поехали на "Европу" в апреле?

— На тренировке я, как всегда, боролась с парнем (часто это делаю), сделала бросок, сделала его безумно хорошо — мальчик упал, и голова у него отлетела и ударила мне в челюсть. Я ее сломала. Завязали мне рот на три недели — ела через трубочку. Пропустила чемпионат Европы, не выступала почти полгода. Тяжело готовиться к чемпионату мира, когда так долго не борешься. Перед "Европой" было обидно, потому что я хотела туда поехать, но смирилась и поняла, что это к лучшему: в прошлом году я выиграла чемпионат Европы, но проиграла "мир", а в этом подошла к Баку в идеальной форме.

— В начале апреля вы даже не могли говорить на церемонии "Герои спортивного года", когда выиграли в категории "Олимпийская надежда".

— Да, три недели не говорила. Кода сняли крепление, не могла нормально тренироваться: боялась снова удариться — был большой страх.

— Как перебороли?

— Ой, очень тяжело. Благодарна родителям (Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед являются и тренерами Дарьи. — Авт.), которые меня останавливали и оберегали в нужные моменты. Они тоже переживали. Дали мне какое-то время, чтобы я не боролась с сильными.

— Когда смогли уже полноценно тренироваться?

— В конце мая. Может, даже в начале лета.

— Ну, теперь вы одна из главных претенденток на "спортсменку года", так что надеемся, в следующем году сможете что-нибудь сказать со сцены.

— Я тоже надеюсь. (Смеется.)

— Вы сейчас часто имеете дело с журналистами. И сами учитесь на "Журналистике" — уже второй курс. Отмечаете для себя что-то в их работе?

— Сейчас об этом не думаю: сконцентрирована на спорте, поэтому не анализирую.



С родителями и тренерами. "Благодарна, что останавливали"