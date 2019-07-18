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Украинская шпажистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира

18 июля, 20:44

В полуфинале соревнований Кривицкая уступила вице-чемпионке Азии

Елена Кривицкая
Елена Кривицкая. Фото: Getty Images

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая уступила в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Будапеште сопернице из Китая Линь Шэн, являющейся вице-чемпионкой Азии – 14:15. Отметим, что решающий укол Линь Шэн пришлось наносить дважды. Первую попытку китаянки не засчитали из-за неисправностей амуниции Кривицкой.

Тем не менее, Кривицкая стала обладательницей бронзовой медали. А китаянка за золотую медаль поборется с итальянкой Натали Моэльхаузен.

Ранее мы писали, что лучший украинский шпажист остался без медали на чемпионате Европы. Наш спортсмен справился с фаворитом соревнований, но оступился в матче с №40.

Напомним, в первый день чемпионата Европы золотую медаль завоевала Ольга Харлан. Эта награда высшего достоинства стала для нашей саблистки восьмой в карьере, но первой за последние пять лет. Также на ее счету семь серебряных и пять бронзовых наград континента.

Ранее мы давали цитаты Ольги Харлан: "Предлагали деньги, квартиру, машину, но я люблю свою страну".

Напомним, что фехтовальщица Катерина Чорний стала первой двукратной чемпионкой летних Юношеских игр-2018. И на церемонии "Герои спортивного года-2018", ежегодно проводимой НОК, это принесло 17-летней киевлянке победу в номинации "Олимпийская надежда". 

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Тег медаль, фехтование, чемпионат мира, Елена Кривицкая

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Сегодня|Спорт

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