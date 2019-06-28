Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Украинская смешанная пара взяла медаль Европейских игр-2019 в стрельбе из пистолета

28 июня, 18:42

Елена Костевич и Павел Коростылев показали третий результат в стрельбе из малокалиберного пистолета

Павел Коростылев и Елена Костевич
Павел Коростылев и Елена Костевич. Фото: НОК Украины

Украина завоевала очередную медаль на Еворпейских играх 2019 года в Минске. Наши стрелки Елена Костевич и Павел Коростылев показали третий результат в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из малокалиберного пистолета (25 м) и стали обладателями бронзовых наград. Два первых места между собой разыграли пары из Германии – Оливер Гейс и Дорин Веннекамп оказались более меткими, чем Кристиан Рейнц и Моника Карш.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Ранее сегодня мы сообщали, что украинский боксер Евгений Барабанов стал бронзовым призером Европейских игр в Минске. Путь в финал украинцу преградил соперник из России Харитон Агрба.

Украина уже завоевала в Минске 29 наград: 7 золотых и по 11 серебряных и бронзовых. на данный момент Украина располагается на четвертом месте в общем медальном зачете.

Как сообщалось ранее, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег медали, Елена Костевич, Европейские игры, стрельба из пистолета, Павел Коростылев

Вы сейчас просматриваете новость " Украинская смешанная пара взяла медаль Европейских игр-2019 в стрельбе из пистолета". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский боксер Евгений Барабанов стал бронзовым призером Европейских игр в Минске

Сегодня, 18:29

Путь в финал украинцу преградил соперник из России

Олег Верняев на Европейских играх: "Чувствовал себя, как Ди Каприо в фильме "Выживший"

Сегодня, 10:18

Репортаж с соревнований украинских гимнастов на ЕИ-2019 в Минске

Украина на Европейских играх: расписание соревнований на 28 июня

Сегодня, 09:19

Наши атлеты будут бороться за золотые медали в стрельбе, легкой атлетике, борьбе и велоспорте

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина удерживает четвертое место

Сегодня, 18:45

Наша команда завоевала на Европейских играх 27 медалей – рейтинг всех участников Евроигр

Алла Черкасова завоевала "бронзу" Европейских игр

Вчера, 21:30

В утешительном финале украинка победила шведку Франсон

Золото! Анна Соловей победила на Европейских играх

Вчера, 21:12

Украинская велосипедистка заняла первое место в гонке по очкам

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

В центре Днепра на глазах у жены и прохожих умер мужчина

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

В Нидерландах хотят возродить традицию грид-гёрлз

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Зритель помог телеведущей распознать рак и спас ее

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина удерживает четвертое место

Сегодня, 18:45

Наша команда завоевала на Европейских играх 30 медалей – рейтинг всех участников Евроигр

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 15:54

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 14:47

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:57

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

26 июня, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта

7 желаний мужчины, которые должны быть под запретом в отношениях

​Люди спасли тонущих слонят: видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь