Украинская смешанная пара взяла медаль Европейских игр-2019 в стрельбе из пистолета

Елена Костевич и Павел Коростылев показали третий результат в стрельбе из малокалиберного пистолета

Павел Коростылев и Елена Костевич. Фото: НОК Украины

Украина завоевала очередную медаль на Еворпейских играх 2019 года в Минске. Наши стрелки Елена Костевич и Павел Коростылев показали третий результат в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из малокалиберного пистолета (25 м) и стали обладателями бронзовых наград. Два первых места между собой разыграли пары из Германии – Оливер Гейс и Дорин Веннекамп оказались более меткими, чем Кристиан Рейнц и Моника Карш.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Ранее сегодня мы сообщали, что украинский боксер Евгений Барабанов стал бронзовым призером Европейских игр в Минске. Путь в финал украинцу преградил соперник из России Харитон Агрба.

Украина уже завоевала в Минске 29 наград: 7 золотых и по 11 серебряных и бронзовых. на данный момент Украина располагается на четвертом месте в общем медальном зачете.

Как сообщалось ранее, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

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