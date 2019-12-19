Украинская спортсменка снялась для эротического календаря во Франции

Надежда Кодола / Фото: Instagram

Украинская волейболистка Надежда Кодола снялась обнаженной для фотосессии клубного календаря французского клуба "Канны" на 2020 год.

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Надежда перебралась во французский клуб в 2015 году в ранге пятикратной чемпионки и двукратной обладательницы Кубка Украины.

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В 2016-м и 2018 годах Кодола становилась с новым клубом чемпионкой Франции, а предыдущий сезон на правах аренды провела за румынский "Бухарес".

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Напомним, ранее украинские волейболисты едва не сотворили чудо на чемпионате Европы. Наша мужская национальная команда сенсационно дошла до четвертьфинала, где чуть не обыграла Сербию, впоследствии завоевавшую золотые медали первенства.

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