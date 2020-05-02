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Украинская спортсменка, застрявшая в Кении, напомнила о себе откровенной фотосессией

2 мая, 21:16

Олег Люлька

Чемпионка Европейских игр Ольга Ляховая призывает своих поклонников быть самим собой

Чемпионка Европейских игр-2019 Ольга Ляховая, во время пандемии застрявшая в Африке, использовала карантин для первой в своей Instagram-карьере откровенной фотосессии. Очаровательная бегунья, специализирующаяся на средних дистанциях, сняла с себя верхнюю одежду и попозировала фотографу в одном нижнем белье. "Будь самим собой", – написала на своей странице в соцсетях украинская спортсменка. Ранее жена экс-игрока "Динамо" в откровенном наряде порассуждала о страсти.

"Какое из этих фото вам больше всего по душе? Я не могу определиться", – написала у себя в Instagram Ольга Ляховая. "Сложно из этих трех секси выбрать всего лишь одну", – пишут ей в комментариях. – "Девушка-космос", "Все фото – захватывающие!", "Цветочек".

Ольга Ляховая

Ольга Ляховая / Фото: Instagram

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Напомним, во время паузы в спортивных соревнованиях Ольга Ляховая застряла в Кении – "самой бегущей стране" мира. "Продолжаю тренироваться. Мысли постоянно путаются, то ли будет соревновательный сезон, то ли нет. Но я верю, что скоро все закончится", – говорит о пандемии Ольга.

Смотрите, как звезды спорта тренируются на дому:

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легкая атлетика Кения Ольга Ляховая WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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