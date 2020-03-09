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Украинская велосипедистка поздравила себя с Женским днем, выиграв соревнования в Испании

9 марта, 11:11

Вадим Авдасев

Яна Беломоина похвасталась в соцсетях достижением на Кубке Каталонии

Украинка Яна Беломоина стала победительницей международных соревнований на Кубок Каталонии в Испании. Прошел турнир в небольшом городке Баньолас. Ранее мы писали, как Беломоина завоевала медаль в марафоне на 60 км в ЮАР.

Беломоина уверенно выиграла гонку, преодолев дистанцию за 1 час 22 минуты и 38 секунд. Ближайшую преследовательницу – Гиту Михельс из Бельгии – 27-летняя уроженка Луцка опередила на 54 секунды. Бронзовая награда досталась Янике Лоив из Эстонии. О своем достижении Яна сообщила в сетях, заявив, что лучший подарок для нее на 8 марта – победа в соревновании.

INSTAGRAM

Одним из хештегов к фото Беломоина выбрала GoTokyo2020, намекая на скорые Олимпийские игры. Напомним, маунтинбайк входит в программу Олимпиад. В 2012 году украинская спортсменка показала 13-й результат в Лондоне, а в 2016-м в Рио-де-Жанейро – уже девятый.

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Также в прошлом году Беломоина взяла "серебро" чемпионата Европы по маунтинбайку.

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Испания Велоспорт маунтинбайк Олимпиада-2020 хештеги Яна Беломоина

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