Украинские гребчихи выиграли "серебро" чемпионата Европы

На пьедестал поднялись Дарья Верхоляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько

Украинская сборная продолжает собирать медали на чемпионате Европы по летним видам спорта. Сегодня наша команда выиграла "серебро" в академической гребле. В парной четверке второе место заняли - Дарья Верхоляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько.

Чемпионками стали спортсменки из Польши, "бронза" у команды Голландии.

Отметим, что в Глазго проходит первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта – это объединенные континентальные соревнования по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем.

Континентальное "золото" выиграл велосипедист Роман Гладыш, который победил в скрэтче. Еще одну медаль в велоспорте принесли Украине Любовь Басова и Елена Старикова, завоевавшие "серебро" в командном спринте.

Кроме того, украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" континентального первенства.