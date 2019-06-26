Украинские гребцы выиграли две медали Европейских игр

Наша команда завоевала две серебряные награды в соревнованиях в гребле на байдарках и каноэ

Олег Кухарик и Александр Сыромятников. Фото: НОК Украины

Утром в среду, 26 июня, украинские спортсмены завоевали две медали на Европейских играх, которые проходят в Минске. Обе серебряные награды достались нам в соревнованиях в гребле на байдарках и каноэ.

Украина на Европейских играх: расписание на 26 июня

Сначала Олег Кухарик и Александр Сыромятников заняли второе место в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метром. А затем порадовала двойка каноистов - Юрий Вандюк и Андрий Рибачок взяли "серебро" на дистанции 1000 метров.

Теперь у сборной Украины 21 медаль на Европейских играх – 5 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых и четвертое место в общекомандном зачете.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступают более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые суммарно должны разыграть 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Отметим, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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