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Украинские гребцы жарят в Италии шашлыки: сборная с Чебаном не боится готовиться в стране с эпидемией

16 марта, 19:03

Елена Павлова

Смотрите, как наши каноисты тренируются и отдыхают на Сардинии

Сборная Украины по гребле на каноэ в олимпийский сезон проводит тренировочный сбор на итальянском острове Сардиния и не прекращает его, даже несмотря на пандемию коронавируса. У команды под руководством двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана хватает сил еще и жарить шашлыки во время отдыха. Ранее мы сообщали, что украинка Бабак стала четырехкратной чемпионкой мира.

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"Сборная Украины на тренировочном сборе в Италии, на острове Сардиния. Никакой паники! Готовимся к олимпийскому сезону. А кто тяжело работал всю неделю, имеет право на шашлык в компании друзей", – отмечает пресс-служба Федерации каноэ Украины и успокаивает, что необходимые карантинные меры при этом были приняты нашей командой.

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Ранее мы писали, что партнер Малиновского рассказал про карантин в Италии:

"У нас в Бергамо остались только супермаркеты, все остальное уже давно закрыто. Но вы можете заказать товары через интернет, вам доставят все на дом. Улицы города похожи на сцену из фильма ужасов. И это я не преувеличиваю. Я знаю о 400 случаях заражения только в одном Бергамо", – цитирует нападающего "Аталанты" Алехандро Гомеса Football Italia.

Смотрите также, как украинка Людмила Бабак четвертый раз стала чемпионкой мира по гребле на каноэ

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шашлык сардиния Гребля тренировка Юрий Чебан каноэ

Источник: Федерация каноэ Украины

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