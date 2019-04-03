Украинские каратистки привезли медали с чемпионата Европы, но корят себя за "тупые ошибки"
Серегина, Терлюга, Мельник и Шостак рассказали о чемпионате Европы в Гвадалахаре и показали завоеванный кубок
Наша женская сборная по карате, ставшая в выходные "золотой" на чемпионате Европы, привезла из испанской Гвадалахары кубок, наполненный цветами, и поделилась впечатлениями. Несмотря на победу, девушки были самокритичны, ведь только Аните Серегиной удалось зацепиться и за личную медаль — "бронзу". Анжелика Терлюга, до этого три года стоявшая на подиуме чемпионатов Европы, Галина Мельник и дебютантка Диана Шостак довольствовались успехом в команде.
"Впечатления двоякие, – призналась Терлюга. – Я счастлива победе в стенке. Но что касается индивидуального выступления, сильно разочарована в себе. Не сделала даже 10% того, что могу". Анжелика рассказала о своем "больном месте" – болгарке Ивет Горановой, которой проиграла и на ЧМ: "На чемпионате мира я вела уверенно 1:0. Но на последних секундах она делала захваты, которые должны наказываться, и когда я хотела ее отпихнуть, она ударила маваши, и судьи его засчитали. Это была тупая ошибка: я растерялась, была паника. Эта болгарка для меня не просто соперница: она оставила отпечаток той боли. Теперь, когда на нее смотрю, у меня к ней особое отношение. Я не робот, у меня нет ментал-коуча. Когда с ней дерусь, боюсь сделать глупость. У нас с ней бои не смешные. Насчет поражения на Европе: возможно, это было на нервной почве после выступления в четверг. Сделала ошибку и после этого делала кучу невозможных вещей, но ничего не получилось. Она тяжелая спортсменка. Может, не такая интересная и красочная, но хорошо чувствует момент, хорошо дерется в клинче. У нее немножко грязное карате, но она знает, как взять балл. Постараюсь поработать со своей психикой, чтобы не было этой скованности и мандража".
Более позитивный настрой был у самой опытной каратистки в команде, 29-летней Аниты Серегиной: "Я уже сбилась со счета, какой это для меня чемпионат Европы (12-й подряд. – Авт.). У меня большие эмоции, потому что последние полгода были сложными. Я не привозила медалей ни с Премьер-лиги, ни с Серии А. А на этом чемпионате запрыгнула в последний вагон и получила лицензию на Европейские игры".
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