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Украинские каратистки привезли медали с чемпионата Европы, но корят себя за "тупые ошибки"

Сегодня, 10:19

Серегина, Терлюга, Мельник и Шостак рассказали о чемпионате Европы в Гвадалахаре и показали завоеванный кубок

С цветочным кубком. Галя, Диана, Анита, Анжелика и босс С. Левчук. Фото К. Макаревская
С цветочным кубком. Галя, Диана, Анита, Анжелика и босс С. Левчук. Фото К. Макаревская.
Украинские каратистки привезли медали с чемпионата Европы, но корят себя за "тупые ошибки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/45d/102/5ca45d1028e47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/45d/102/5ca45d1028e47.jpg Другие Серегина, Терлюга, Мельник и Шостак рассказали о чемпионате Европы в Гвадалахаре и показали завоеванный кубок

Наша женская сборная по карате, ставшая в выходные "золотой" на чемпионате Европы, привезла из испанской Гвадалахары кубок, наполненный цветами, и поделилась впечатлениями. Несмотря на победу, девушки были самокритичны, ведь только Аните Серегиной удалось зацепиться и за личную медаль — "бронзу". Анжелика Терлюга, до этого три года стоявшая на подиуме чемпионатов Европы, Галина Мельник и дебютантка Диана Шостак довольствовались успехом в команде.

"Впечатления двоякие, – призналась Терлюга. – Я счастлива победе в стенке. Но что касается индивидуального выступления, сильно разочарована в себе. Не сделала даже 10% того, что могу". Анжелика рассказала о своем "больном месте" – болгарке Ивет Горановой, которой проиграла и на ЧМ: "На чемпионате мира я вела уверенно 1:0. Но на последних секундах она делала захваты, которые должны наказываться, и когда я хотела ее отпихнуть, она ударила маваши, и судьи его засчитали. Это была тупая ошибка: я растерялась, была паника. Эта болгарка для меня не просто соперница: она оставила отпечаток той боли. Теперь, когда на нее смотрю, у меня к ней особое отношение. Я не робот, у меня нет ментал-коуча. Когда с ней дерусь, боюсь сделать глупость. У нас с ней бои не смешные. Насчет поражения на Европе: возможно, это было на нервной почве после выступления в четверг. Сделала ошибку и после этого делала кучу невозможных вещей, но ничего не получилось. Она тяжелая спортсменка. Может, не такая интересная и красочная, но хорошо чувствует момент, хорошо дерется в клинче. У нее немножко грязное карате, но она знает, как взять балл. Постараюсь поработать со своей психикой, чтобы не было этой скованности и мандража".

Более позитивный настрой был у самой опытной каратистки в команде, 29-летней Аниты Серегиной: "Я уже сбилась со счета, какой это для меня чемпионат Европы (12-й подряд. – Авт.). У меня большие эмоции, потому что последние полгода были сложными. Я не привозила медалей ни с Премьер-лиги, ни с Серии А. А на этом чемпионате запрыгнула в последний вагон и получила лицензию на Европейские игры".

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Тег каратэ

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские каратистки привезли медали с чемпионата Европы, но корят себя за "тупые ошибки"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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