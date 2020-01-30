Украинские легкоатлетки устроили "междусобойчик" на турнире в Германии и взяли две медали

Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли два первых места в прыжках в высоту в Коттбусе

Ярослава Магучих / Фото: AFP

Двойным успехом украинской легкой атлетики завершился престижный международный турнир в немецком Коттбусе под названием Springer-Meeting. В среду вечером наши прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юрия Левченко устроили внутренние "разборки", разыграв между собой "золото" и "серебро". Недавно мы писали, что Магучих побила мировой рекорд во Львове.

Соревнования в Коттбусе проводятся 18-й год подряд, и на них приглашают лучших атлетов планеты. В секторе для прыжков в высоту выступало семеро девчат. На высоте 1,96 м в борьбе остались только две украинки. В итоге победить удалось 18-летней Ярославе Магучих из Днепра, которая с третьей попытки (!) покорила высоту 1,98 м. 22-летняя Юлия Левченко с результатом 1,96 м стала второй, а третьей место досталось полячке Камиле Лицвинко (1,94 м). Смотрите полную трансляцию легкоатлетического вечера в Коттбусе.

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Уже в статусе победительницы Ярослава пыталась штурмовать высоту 2,02 метра, чтобы обновить мировой молодежный рекорд (U-20) и рекорд Украины для помещений. Однако на этот раз планка не устояла.

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