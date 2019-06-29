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Украинские пляжники проиграли бронзовый матч Европейских игр

29 июня, 19:46

Украинские футболисты минимально уступили команде Швейцарии

Упустили победу над Швейцарией
Упустили победу над Швейцарией. Фото: AFP

Сборная Украины по пляжному футболу не сумела завоевать бронзовые награды на Европейских играх-2019 в Минске. В матче за 3-е место команда Евгения Вареницы уступила Швейцарии со счетом – 4:5.

Украинцы открыли счет в матче, но развить преимущество сине-желтым не удалось. В третьем периоде Швейцарии удалось забить трижды и этого оказалось достаточно для итоговой победы.

Напомним, в полуфинале Украина в овертайме уступила Португалии (2:3). На групповом этапе украинцы поочередно одолели Италию (4:4, по пенальти 4:3) и Испанию (6:4), а также проиграли России (1:5).

Чемпионом Европейских игр стала сборная Португалии, разгромившая Испанию – 8:3.

На счету нашей команды на Европейских играх 37 медалей – 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых. Украинская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Ранее мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.


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Тег пляжный футбол, Европейские игры

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SportArena

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