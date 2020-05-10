Украинские прыгуны в воду начнут тренировки 15 мая, а Киев еще готовится принять чемпионат мира осенью

Из-за пандемии коронавируса спортсмены по всему миру оказались на карантине и тренируются в домашних условиях. Как вынужденную самоизоляцию пережили украинские прыгуны в воду и какие перспективы выступлений наших спортсменов на мировой арене в этом сезоне, рассказала главный тренер нашей сборной команды Тамара Токмачева. Ранее мы писали, что коронавирус "залез" в 2021 год и перенес водный чемпионат мира.

"Сборная Украины приступит к тренировкам с 15 мая. Два месяца карантина – это слишком серьезное испытание для спортивной элиты. Сейчас все поддерживают форму дистанционно и, в каком состоянии находятся спортсмены, даже мне сложно сказать. Тренировки дома – это, извините, не тренировки, учитывая то, что у нас сложно координационный вид спорта", – подчеркнула Токмачева.

Также опытная наставница сделала неутешительный прогноз относительно дальнейшей карьеры ряда атлетов: "Я уверена, что из-за карантина многие спортсмены не вернутся после такого длительного перерыва и это не только в прыжках в воду. Включились необратимые процессы, и два месяца не посещать спортзал и бассейн, не подходить к спортивным снарядам – это критическая для них ситуация. В моей практике такое происходит впервые, но будем надеяться на лучшее".

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"Замечу, что международный календарь соревнований еще не сформирован, а практически все старты перенесены на 2021. Мы также ждем сейчас подтверждения информации о Юношеском чемпионате мира по прыжкам в воду, проведение которого запланировано осенью в Киеве. Важно понимать, сохранилась ли прежняя дата, или его тоже будут сносить. Однако, на сегодняшний день мы готовимся к его проведению", – заявила Токмачева.

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