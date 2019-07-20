Украинские "русалки" выловили шестую "бронзу" в корейской воде: итоги ЧМ для наших синхронисток

Команда украинских представительниц синхронного плавания закрыла "мир" третьим местом в комбинации

Сборная Украины по синхронному плаванию. Фото: НОК Украины

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу завершились соревнования по синхронному плаванию. Напоследок сборная Украины в составе Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Владиславы и Марины Алексеевих, Яны Нарижной, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Александры Коваленко, Валерии Апрелевой и Вероники Гришко завоевала бронзу в комбинации. Украинки набрали 94,5333 балла, уступив представительницам Китая (96,5667), а также россиянкам (98,0000).

Отметим, что суммарно в Кванджу сборная Украины по синхронному плаванию завоевала 6 медалей, одна из которых – золотая, остальные – бронзовые. Как сообщалось ранее, команда украинских "русалок" впервые в своей истории завоевала первое место на ЧМ. Украинки триумфовали в дебютном для чемпионатов мира виде программы – хайлайтах. По оценкам судей, наши девушки обошли представительниц Италии и Испании.

Смотрите бронзовое выступление на ЧМ дуэта Марта Федина-Анастасия Савчук

Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

Ранее мы писали, что сексуальная синхронистка обиделась на повышенное внимание к футболистам. Алла Шишкина возмутилась, что на ее вид спорта обращают меньше внимания, чем на "мало-мальски удачные выступления футболистов". Критичный пост она опубликовала в Instagram.

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