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Украинские шпажистки не смогли взять "бронзу" чемпионата мира

21 июля, 19:18

В поединке за третье место сборная Украины уступила Италии

Битва за "бронзу"
Битва за "бронзу". Фото: AFP

Сегодня на чемпионате мира по фехтованию были близки к награде украинские шпажистки. Сначала наша команда в полуфинале дала бой России. Украинки долгое время уступали в счете, однако под конец поединка догнали соперниц и уступили лишь в последний момент – 40:42. А потом в поединке за бронзовые медали сборная Украины проиграла Италии – 36:45. В составе нашей команды выступали - Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Яна Шемякина.

Кстати, у Кривицкой уже есть медаль нынешнего первенства. В индивидуальных соревнованиях Елена выиграла "бронзу".

Ранее мы писали, что звездная украинская саблистка Ольга Харлан завоевала "золото" чемпионата мира в Будапеште, выиграв в финале у 7-кратной чемпионки мира и действующей олимпийской чемпионки из России Софьи Великой. 28-летняя украинка лидировала на протяжении большей части решающего противостояния, однако Великая сумела вернуться в борьбу – как результат, судьба золотой медали решалась заключительным ударом, который остался за Ольгой Харлан. В итоге – 15:14 в ее пользу. 

Напомним, что фехтовальщица Катерина Чорний стала первой двукратной чемпионкой летних Юношеских игр-2018. И на церемонии "Герои спортивного года-2018", ежегодно проводимой НОК, это принесло 17-летней киевлянке победу в номинации "Олимпийская надежда". 

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Тег фехтование, чемпионат мира, шпага

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Сегодня|Спорт

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