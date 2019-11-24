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Украинские шпажисты одолели хозяев Олимпийских игр в борьбе за бронзу Кубка мира

24 ноября, 22:20

Наша сборная лишь в полуфинале уступила в дополнительное время итальянцам

Украинские шпажисты стали третьими в Швейцарии

Украинские шпажисты стали третьими в Швейцарии

Еще одну медаль добавили сегодня украинские спортсмены в свою копилку. Наша мужская сборная по фехтованию на шпагах стала бронзовым призером этапа Кубка мира, прошедшего в швейцарском Берне. Как мы писали, накануне Игорь Рейзлин победил россиянина в финале Кубка мира и завоевал "золото".

Сегодня же в командных соревнованиях вместе с Рейзлиным в команде сражались Богдан Никишин, Анатолий Герей и Роман Свичкарь. На пути к полуфиналу наши парни победили сборные Канады (45:29), Венгрии (30:29) и Польши (30:20). А вот в битве за место в решающем матче украинцы уступили итальянцам с разницей всего в один укол – 31:32, да и то в добавленную минуту. Зато в схватке за "бронзу" одолели хозяев Олимпийских игр-2020 японцев – 32:31.

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Также "бронзовыми" стали девчата из женской команды саблисток, участвовавшие в Кубке мира во французском Орлеане во главе с эмоциональной Ольгой Харлан. Смотрите, как наша олимпийская чемпионка проводила необычную тренировку во время чемпионата мира, где она завоевала "золото".

Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

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фехтование Ольга Харлан шпага Богдан Никишин Анатолий Герей Роман Свичкарь Игорь Рейзлин

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