Украинские синхронистки выиграли "серебро" чемпионата Европы

Наши девушки заняли второе место в командных соревнованиях

Очередную награду завоевала украинская команда на чемпионате Европы по летним видам спорта. Сегодня наши синхронистки выиграли "серебро" в командных соревнованиях. На пьедестал почета поднялись – Валерия Апрелева, Вероника Гришко, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно, Марина Алексиева, Александра Коваленко.

Отметим, что в Глазго проходит первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта – это объединенные континентальные соревнования по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону.

Это уже шестая медаль Украины на континентальных соревнованиях.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем.

Континентальное "золото" выиграл велосипедист Роман Гладыш, который победил в скрэтче. Еще одну медаль в велоспорте принесли Украине Любовь Басова и Елена Старикова, завоевавшие "серебро" в командном спринте.

Кроме того, украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" континентального первенства.

Серебряную медаль выиграла и парная четверка в академической гребле - Дарья Верхоляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько.