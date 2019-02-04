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Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду в Россию

Сегодня, 13:43

Зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта

Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/825/6ac/5c58256ac6528.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/825/6ac/5c58256ac6528.jpg Другие Зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта

Команда Украины не будет участвовать в зимней Универсиаде, которая пройдет 2-12 марта в Красноярске (Россия). Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

"Спортсмены Украины не приедут в Красноярск", – сообщил Гоцул.

Отметим, что 2 февраля завершился срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

На зимней Универсиаде-2017, которая проходила в городе Алматы (Казахстан), сборная Украины заняла десятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Ранее мы писали, что украинские власти рассматривают возможность проведения в Киеве летней студенческой Универсиады 2021 или 2023 годов. 

Напомним, что во время летней Универсиады-2017 баскетболистам сборной Украины предлагали сдать матч. По словам главного тренера команды Валерия Плеханова, на игроков выходил неизвестный человек, пытаясь договориться о сдаче матча. "Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле", – рассказывал тогда Плеханов.

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Тег Игорь Гоцул, Универсиада

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Источники:

isport.ua , ТАСС

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