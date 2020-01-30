Украинские спортсмены отказались ехать на чемпионат мира в Россию

Соревнования пройдут в Сочи в середине февраля 2020 года

Антон Дукач не будет выступать в России

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Делегация сборной Украины отказалась от участия в чемпионате мира по санному спорту, который состоится в России. Пройдет турнир в Сочи с 14 по 16 февраля, и на днях истек срок подачи заявки для участия. К слову, недавно мы писали, что футбольный клуб отказался от игрока из-за его поездки в Россию.

Руководитель Федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал о том, что не все державы, имеющие на это право, приедут на чемпиона мира:

"Не поступало заявок от федераций Украины и Китая. Но спортсмены этих сборных вряд ли претендовали бы на медали чемпионата мира. Саночники из Китая в прошлом году покатались на трассе в Сочи на тренировочной неделе перед этапом Кубка мира и, видимо, поняли, что пока им рановато на что-то претендовать. А чем вызван отказ украинской федерации, сказать сложно".

Также поступила информация, что в турнире не примет участие канадская команда. Турнир пройдет на трассе Олимпийских игр-2014, на него съедутся порядка 200 спортсменов и тренеров. В прошлом году украинцы также проигнорировали этап Кубка мира в Сочи.

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На прошедших этапах в немецком Винтерберге и латвийской Сигулде наши выступали. В Латвии Антон Дукач впервые пробился в топ-15 Кубка мира.

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